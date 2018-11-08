Фильм по мотивам сериала «Во все тяжкие» сочли ужасной идеей

Кинокритик Стюарт Хэритэдж назвал «ужасной и циничной идеей» съемки полнометражного кино по сериалу «Во все тяжкие». Об этом в среду, 7 ноября, пишет The Guardian.

По мнению автора издания, «Во все тяжкие» стал удачным проектом именно благодаря формату сериала, который позволил создателям за 50 серий раскрыть характер и мотивацию главного героя Уолтера Уайта.

«"Во все тяжкие" может стать головокружительным и жестоким фильмом, но он будет совершенно поверхностным», — написал кинокритик.

При этом Хэритэдж отметил, что создатель шоу Винс Гиллиган является одним из лучших сценаристов нашего времени.

Ранее в среду продюсер и создатель шоу Винс Гиллиган объявил, что работает над двухчасовым фильмом. Пока не сообщается, будут ли участвовать в проекте главные звезды сериала Брайн Крэнстон и Аарон Пол, однако известно, что сюжет будет связан с «похищенным человеком и его попытками обрести свободу».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!