Мужчина пропал после встречи с крокодилом

В городе Лахад-Дату, Малайзия, пожарные начали поисково-спасательную операцию после того, как мужчину атаковал крокодил. Об этом сообщает британское издание The Star.

Днем в воскресенье, 9 июня, 44-летний Руди Гесса (Rudy Gessa) отправился на рыбалку и не вернулся. Предположительно, он подвергся нападению хищника. Представитель департамента пожарных и спасательных служб штата Сабах заявил, что поиски Гессы начались на следующий день.

Команда из 12 человек прочесывает побережье реки в поисках мужчины. Однако на данный момент, нет никаких следов пропавшего, и операция продолжается.

Ранее сообщалось, что на Соломоновых островах крокодил загрыз мужчину. Жителям ближайшей деревни удалось обнаружить труп мужчины в пасти у крокодила. Длина рептилии составляла примерно два-три метра.

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