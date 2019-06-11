Лукашенко захотел разогнать синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил упразднить Республиканский центр по гидрометеорологии. Его слова цитирует президентская пресс-служба.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70 процентов достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — заявил он.

Также Лукашенко сообщил, что привык опираться на данные военных, а не синоптиков, которые способны дать более точные, хоть и кратковременные прогнозы. «Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — считает белорусский лидер.

Ранее Лукашенко раскритиковал методы работы членов белорусского правительства. По его словам, министры больше сосредоточены на написании отчетов, а не решении проблем. «Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время. Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время», — заявил тогда Лукашенко.

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