Лукашенко остался недоволен подходами к овцеводству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что стране нужно осваивать новые направления в сельском хозяйстве, в частности он предложил производителям заняться овцеводством. Его слова приводит президентская пресс-служба.

«Мне правительство пишет — ну просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133 процента овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить», — возмутился он.

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Лукашенко напомнил, что продуктами овцеводства являются как мясная продукция, так и шерсть, которые востребованы на рынке. Однако темпы развития этой отрасли, предложенные правительством, его не устраивают. «Так, а что такое 33 процента до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?» — задался вопросом белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что за работу нужно браться серьезно, тем более в этом направлении есть перспективы, так как Белоруссия изобилует пустыми землями, пригодными для сельскохозяйственного использования. «Я в этом убедился лично. У меня их, наверное, сейчас штук пятьдесят. Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь — и им достаточно. На пастбище ходят или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару», — рассказал он.

Лукашенко призвал аграриев заняться разработкой новых направлений в сельском хозяйстве и «не ждать, пока президент по голове ударит».

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26 марта Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он сравнил с Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости возбудить уголовные дела. «Всех под нож, всех до единого», — прокомментировал Лукашенко.

Позже стало известно, что белорусский президент отправил в отставку губернатора области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков был понижен в должности и теперь возглавляет Шкловский район, где находится «Купаловское».

Вслед за ними в отставку отправились Михаил Русый и Леонид Заяц. Ранее Заяц занимал пост министра сельского хозяйства, а Русый был вице-премьером республики. Тогда же Лукашенко пригрозил аграриям «военным положением» из-за низкой эффективности сельскохозяйственной сферы в стране. 1 апреля Лукашенко назначил Зайца губернатором Могилевской области, а Русый стал помощником президента по этому региону.

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