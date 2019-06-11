Бывший футболист сборной Англии приехал в Россию и ощутил страдания народа

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. Слова ветерана приводит «Чемпионат.com».

44-летний англичанин отметил, что ему понравилось в России. «Даже просто гуляя по улицам, я чувствовал историю страны, понимал, как тут все было в давние времена. Реально ощутил страдания вашего народа, но при этом и его огромную силу. Особенно заметно это было в Волгограде, где я посещал музеи», — сказал Кэмпбелл.

На ЧМ-2018 сборная Англия стартовала с матча группового этапа против Туниса. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой «трех львов» со счетом 2:1. Англичане добрались до полуфинала турнира, где уступили Хорватии. В матче за третье место они проиграли бельгийцам.

Кэмпбелл известен по выступлениям за лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Он дважды становился чемпионом Англии. В составе сборной страны защитник провел 73 матча и отметился одним забитым мячом. С ноября 2018-го Кэмпбелл — тренер «Маклсфилд Таун», выступающего в четвертом дивизионе чемпионата Англии.

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