Британец выиграл в лотерею третий по размеру приз в истории страны

Житель Великобритании сорвал в лотерею джекпот в размере 123 миллионов фунтов стерлингов (10,1 миллиарда рублей). Как сообщает издание The Mirror, это третий по размеру выигрыш за всю историю страны.

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Представитель лотереи EuroMillions Энди Картер (Andy Carter) заявил, что выигрышным оказался только один билет и призвал всех участников лотереи внимательно проверить числа на них.

Победитель угадал все семь счастливых номеров — пять основных и два дополнительных.

Лотерейный билет EuroMillions стоит два c половиной фунта стерлингов (206 рублей). Участник лотереи должен выбрать пять чисел от одного до 50 и два числа от одного до 12.

EuroMillions проводится в девяти странах. Максимальный приз (153 миллиона фунтов стерлингов или 13,1 миллиарда рублей) разыгрывался три раза за всю историю лотереи.

В феврале семья из ирландской деревни Нол, графство Фингал, выиграла 153 миллиона фунтов стерлингов в лотерею EuroMillions. Купившая счастливый билет женщина заявила, что «будет рада разделить полученную сумму со своими детьми, внуками и будущими членами семьи».

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