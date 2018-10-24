Разыгран самый большой джекпот за всю историю США в 1,6 миллиарда долларов

В США разыграли самый большой джекпот в истории на сумму 1,6 миллиарда долларов (105 миллиардов рублей). Об этом сообщает издание Business Insider.

Как минимум один билет лотереи Mega Millions, в котором все шесть номеров совпали с выигрышными, был продан в штате Южная Каролина во вторник, 23 октября.

Шансы выиграть джекпот составляли один к 302,5 миллиона или 0,00000033 процента. Счастливчик должен был угадать пять номеров от одного до 70 и один от одного до 25. На утро понедельника было продано больше 25 миллионов лотерейных билетов.

Победитель сможет либо сразу забрать 904 миллиона долларов (59,3 миллиарда рублей), либо 30 лет получать всю сумму по частям (каждый год платежи будут повышаться на пять процентов).

Если победителей окажется двое и больше, им придется разделить выигрыш на равные части.

По данным издания San Francisco Chronicle, сумма джекпота росла с июля, с момента прошлого крупного выигрыша в 543 миллиона долларов (35,6 миллиарда рублей). Он достался одиннадцати офисным работникам, совместно покупающим билеты в лотерею, из калифорнийского города Сан-Хосе.

Прошлый рекордный джекпот составлял 1,58 миллиарда долларов (около 103,7 миллиарда рублей) и был разыгран в лотерее Powerball в начале 2016 года.

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