Боевики ИГ убили десятки людей в Камеруне

Боевики «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, запрещенная в России организация, ранее известная как «Боко Харам») устроили масштабную атаку на севере Камеруна. В результате погибли по меньшей мере 88 человек, в том числе 16 гражданских лиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным Al-Jazeera, в нападении участвовали более 300 вооруженных террористов. Армия оказала сопротивление: по разным данным, в перестрелке, продолжавшейся несколько часов, убиты от 64 до 84 исламистов, еще от 8 до 40 оказались в плену.

18 апреля информационное агентство «Исламского государства» сообщало, что в боевых столкновениях с ISWAP за неделю погибли 69 солдат армии Нигерии.

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«Боко харам» (в переводе на русский — «западное образование запрещено») ведет террористическую деятельность с 2009 года. Первоначально группировка действовала только в Нигерии, однако затем ее сторонники появились в Нигере, Чаде и Камеруне. В 2015 году организация присягнула «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).

«Боко харам» организовывает нападения на христианские церкви, военные посты и полицейские участки. В 2014 году ее сторонники похитили 276 девочек-школьниц, в основном — из христианских семей. Часть заложниц обратили в ислам и насильно выдали замуж.

По оценкам, которые приводит Al-Jazeera, за время борьбы с группировкой погибли около 30 тысяч человек, миллионам пришлось покинуть свои дома и бежать от террористов.

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