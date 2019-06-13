В Госдуме задумались о компенсациях за незаконное уголовное преследование

Законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование и лишение свободы граждан внесен в Госдуму депутатами от «Справедливой России». Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Также компенсацию предлагается ввести за применение мер медицинского характера и принудительное воспитательное воздействие. За каждый день незаконного лишения свободы или иного воздействия документом устанавливается компенсация в размере до 15 тысяч рублей.

При этом день незаконного уголовного преследования не может оцениваться ниже одной тысячи рублей. Подписка о невыезде или домашний арест обойдутся в пять тысяч рублей за каждый день применения меры пресечения. «Предлагаемый проект федерального закона направлен на устранение последствий морального вреда», — говорится в пояснительной записке.

Один из авторов инициативы, депутат Михаил Емельянов, заявил, что документ никак не связан с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест, а позже за неимением доказательств его вины отменили уголовное преследование.

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