Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.

«Лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности», — сказал он.

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Медведев также подписал постановление, которое приводит в соответствие с бюджетом финансовые показатели федеральной космической программы. Так, до конца года «Роскосмос» должен освоить около 200 миллиардов рублей, уточнил он.

Глава кабмина раскритиковал госкорпорацию за недостаточную эффективность освоения бюджетных средств. По его словам, при реализации космической программы нужно учитывать санкционное давление.

В марте Медведев назвал «Роскосмос» худшим исполнителем федеральной целевой программы (ФЦП). Премьер-министр неоднократно призывал госкорпорацию переходить от слов к делу.

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