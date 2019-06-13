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Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции

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Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

По информации ведомства, все доставленные в отделения были отпущены за исключением четырех человек, которые подвергнуты административному задержанию.

«В настоящее время в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — говорится в сообщении.

12 июня на Чистых прудах в Москве состоялся марш в поддержку Голунова. По информации МВД, в нем приняли участие около 1200 человек. Сообщалось, что из них были задержаны более 200, других данных в ведомстве не приводили. В их числе оказались журналисты «Медузы», Reuters, «Коммерсанта», «Дождя» и «МБХ-Медиа», а также Алексей Навальный. Акция не была согласована с властями Москвы.

Корреспондента «Медузы» Голунова задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня он вышел на свободу в связи с недоказанностью вины.

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