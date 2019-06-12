МВД назвало число задержанных участников акции в центре Москвы

В несогласованной властями города акции, устроенной в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая проходит в Москве, приняли участие 1200 человек. Такие данные озвучили в МВД, передает «Интерфакс».

Полицейские задержали более 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве. «Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек», — сказал собеседник агентства.

«Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане», — добавили в полиции.

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Ранее сообщалось о нескольких десятках задержанных.

Корреспондента «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня он вышел на свободу в связи с недоказанностью вины.

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