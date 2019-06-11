Московские власти согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Власти Москвы согласовали акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которую планировал провести Союз журналистов России. Об этом сообщила пресс-служба столичного правительства, передает «Интерфакс». Акция пройдет в воскресенье, 16 июня.

Решение принято властями Москвы «с учетом высокого общественного резонанса», отметили в пресс-службе. Сообщается, что заявителями акции стали председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

Ранее сообщалось, что акция в защиту Голунова, которая планировалась на 12 июня коллегами Голунова, не была согласована. В Кремле отметили, что вопрос согласования такого мероприятия находится в компетенции городских властей. На момент написания заметки на странице акции в Facebook не было сообщения о ее отмене.

Вечером 11 июня стало известно о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты, ожидается, что он будет освобожден из-под домашнего ареста. Глава МВД Владимир Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника управления по контролю за оборотом наркотиками (УНК) столичного главка МВД Юрия Девяткина.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат, а большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.

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