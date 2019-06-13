Режиссер «Богемской рапсодии» заплатит обвинившему его в изнасиловании мужчине

Американский режиссер Брайан Сингер решил выплатить 150 тысяч долларов, чтобы закрыть дело об изнасиловании несовершеннолетнего. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кинематографист отрицает любые обвинения, однако, как пояснил его адвокат, хочет положить конец дорогостоящему судебному разбирательству. Отмечается, что большая часть суммы будет направлена на уплату долгов истца Сезара Санчеза-Гузмана, признанного банкротом.

Два года назад Санчез-Гузман заявил, что Сингер изнасиловал его на вечеринке на яхте. На тот момент предполагаемой жертве было 17 лет. Сам режиссер утверждает, что даже не знает этого человека. Кроме того, отмечается, что нет никаких доказательств того, что они встречались 15 лет назад на вечеринке.

23 января стало известно, что еще четверо мужчин обвинили кинематографиста в педофилии. В 2017 году на Сингера подал в суд Сезар Санчес-Гузман, а в 2014 году аналогичные обвинения выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что его растлили в 17-летнем возрасте.

Сингер назвал все обвинения гомофобной клеветой и обвинил журналистов и жертв в том, что они хотят нажиться на успехе картины «Богемская рапсодия», над которой он работал.

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