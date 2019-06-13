Женщина пожаловалась на головную боль и оказалась заперта в собственном теле

Жительница английского города Лидс, графство Западный Йоркшир, рассказала о последствиях синдрома запертого человека. Ее слова приводит издание The Mirror.

28-летняя Рут Хаслам (Ruth Haslam) вспоминает, что в 23 года много времени проводила на работе и не замечала симптомов опасного заболевания. Пять лет назад, утром 2 января, она с возлюбленным по имени Том собиралась в магазин. Перед выходом она пожаловалась на острую головную боль, решила принять душ и прилечь.

«Кажется, в душе я начала звать на помощь Тома. Помню, как оказалась в его руках со словами: "Не понимаю, что со мной происходит", — говорит британка. — Он отнес меня на кровать, а через несколько секунд я издала странный звук и отключилась». Напуганный мужчина вызвал неотложную помощь. Последнее, что помнит Хаслам, — как парамедики надели ей на лицо кислородную маску.

Женщину доставили в местную больницу, где врачи диагностировали у нее инсульт. Следующие три недели Хаслам провела в коме. Процесс восстановления оказался сложным: британке пришлось заново учиться элементарным вещам, в том числе глотать. Пациентка страдала синдромом запертого человека — состояние, при котором у больного полностью отсутствует адекватная реакция на любые внешние стимулы.

Преданный молодой человек поддерживал возлюбленную и в июле того же года предложил узаконить их отношения. Хаслам отказалась выходить замуж до тех пор, пока не сможет самостоятельно ходить.

«Уверена, доктора предупреждали Тома, что я вряд ли снова смогу есть и пить, но он решил доказать, что они ошибаются, — заметила британка. — Спустя полгода у меня действительно получилось делать это». Находясь в больнице под присмотром врачей, Хаслам медленно возвращалась к жизни.

«Я словно в плену собственного тела. Я абсолютно все понимаю и знаю порой даже больше, чем полагают окружающие, — призналась Хаслам. — Но люди часто думают, что я глухая, и разговаривают медленно. Иногда они спрашивают о моем состоянии Тома, хотя я нахожусь рядом. Тогда он просит обратиться ко мне лично».

На данный момент женщина продолжает бороться с болезнью и занимается с физиотерапевтом, логопедом и эрготерапевтом. Хаслам создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe и собирает деньги на специальное приспособление, которое позволит ей вставать.

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