В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку

Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает ДАН.

Басурин подтвердил, что Вооруженными силами Украины (ВСУ) была усилена интенсивность обстрелов, но военные не продвигались вглубь Марьинки. Он также добавил, что военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают занимать свои позиции.

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Ранее сообщалось, что ВСУ заняли новые позиции в Марьинке, примерно в 25 километрах от Донецка. Отмечалось, что разведчики заняли «серую зону», чтобы улучшить тактическое положение.

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Весной прошлого года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили ВСУ из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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