Уничтожение грузовика ВСУ противотанковой ракетой попало на видео

WarJournal / Telegram

Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТРК) уничтожили грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале WarJournal в понедельник, 3 июня.

На кадрах видно, как в движущийся автомобиль попадает снаряд. Транспортное средство загорается, после чего к нему бегут два человека с носилками.

Часть Донбасса — в том числе территория ДНР — вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и непризнанной Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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