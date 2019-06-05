Появились подробности уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

В результате подрыва бойцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) грузовика Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих. Об этом сообщается на странице оперативного командования «Восток» ВСУ в Facebook.

Согласно опубликованным данным, в результате попадания ПТУР в перевозивший продукты автомобиль ГАЗ-66 погибли двое военных, один ранен. Отмечается, что речь идет о бойцах 17-й отдельной танковой криворожской бригады.

В штабе украинской операции объединенных сил (ООС) также подтвердили информацию о произошедшем.

3 июня в сети появилось видео, на котором видно, как в движущийся автомобиль ВСУ попадает ракета. Транспортное средство загорелось, после чего к нему подбежали два человека с носилками.

Часть Донбасса — в том числе территория ДНР — вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных ДНР и Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили ВСУ из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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