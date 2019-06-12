Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли новые позиции в Марьинке, примерно в ста метрах от Донецка. Об этом заявил в эфире радиостанции «Армия FM» официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

По его словам, разведчики заняли «серую зону», чтобы улучшить тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения. Ильницкий отметил, что план разрабатывался руководством бригады и высшим командованием.

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«Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения. Это прежде всего безопасность людей», — добавил он.

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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