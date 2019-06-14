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Японец выложил за черный арбуз состояние

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Черный арбуз из японского города Асахикава, префектура Хоккайдо, ушел с молотка за рекордную сумму. Об этом сообщает издание The Mainichi.

Первый аукцион сезона по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ», главная особенность которого — это темный, почти черный цвет кожуры, состоялся в пятницу, 14 июня.

Владелец супермаркета Кэйити Судзуки отдал за плод весом около 11 килограммов 750 тысяч иен (446,2 тысячи рублей). Он побил рекорд 2008 года, когда за арбуз заплатили 650 тысяч иен (386,7 тысячи рублей).

Судзуки признался, что участие в аукционе было большой честью для него. По его словам, победа в торгах — хороший знак для бизнеса.

Купленный владельцем супермаркета арбуз идеально овальный. Внутри плодов этого сорта почти нет косточек. Его мякоть ярко-красного цвета.

Фермеры с Хоккайдо заявили, что в этом году арбузы должны были вырасти особенно сладкими и вкусными из-за благоприятной погоды. Массово поставлять плоды в магазины начнут в июле.

В мае 2018 года сообщалось о японце, который купил на аукционе две дыни-канталупы за 3,2 миллиона иен (1,9 миллиона рублей). Плоды несколько дней демонстрировали всем желающим, а затем разрезали на дольки раздали клиентам компании покупателя.

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