62-летний британец стал бортпроводником

Марк Хейдон, 62-летний уроженец Уэльса, стал бортпроводником авиакомпании TUI после увольнения с государственной службы. Об этом сообщает Metro.

Хейдон прошел конкурс, в котором участвовали около 12 тысяч претендентов, и стал одним из 260 отобранных авиакомпанией кандидатов. Пожилой мужчина рассказал, что выбрал эту работу потому, что, по его мнению, «новый жизненный вызов, возможно пугающий, и новые сложности, которые нужно преодолевать, делают человека моложе».

Он признался, что после тренинга, который проходили кандидаты на должность проводника, приходил в себя четверо суток.

Ранее сообщалось, что бортпроводник авиакомпании Southwest Уэсли Хант укачал плачущую во время полета девятимесячную девочку. Пассажирка Эшли Доуэлл с мужем и тремя детьми путешествовала в Disney World. На взлете ребенок расплакался, что доставляло беспокойство окружающим пассажирам. Как только пилот отключил световое табло «Пристегните ремни», Хант подошел к Доуэлл, взял девочку на руки и быстро укачал ее. Ребенок успокоился и заснул.

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