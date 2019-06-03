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Стюардесса пролила на пассажира кипяток и заставила его страдать

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Стюардесса авиакомпании Ryanair пролила на пассажира кипяток, в результате чего он получил сильные ожоги. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Фару (Португалия) в Глазго. Бортпроводница, проходившая между рядами с тележкой с напитками, внезапно опрокинула на ноги 49-летнего Томаса Макнаба пять стаканов с кипятком.

По словам подруги пострадавшего Тонины Чиантар, летевшей с ним, он закричал, что горит, а затем вскочил с места и побежал в уборную, чтобы облить ожоги холодной водой. Она также рассказала, что Макнабу не оказали должной помощи и в итоге он страдал от боли на протяжении двух часов до самой посадки, а его ожоги покрылись волдырями.

«Ему даже не предложили поменяться с кем-нибудь местами, чтобы он мог вытянуть ноги, а также потребовали, чтобы он заплатил за шоколадку, которую он попросил», — пожаловалась Чиантар.

После инцидента девушка отправила несколько писем с жалобой, но авиакомпания на них не отреагировала. Тогда Чиантар опубликовала снимки и информацию о случившемся в Facebook.

«О господи, его ноги нужно было промыть холодной водой в течение 10 минут», — заметил один подписчик. «То же самое произошло со мной и моим ребенком 14 лет назад. Они просто извинились и не оказали никакой помощи», — вспомнила другая пользовательница. «Вам следует их засудить! Обратитесь в полицию и к авиационным властям», — посоветовал третий комментатор.

В марте 2018 года пассажирка самолета получила ожоги второй степени после того, как стюардесса пролила ей на колени кипяток. Инцидент произошел во время рейса авиакомпании Qantas, следующего из Перта в Голд-Кост. Кожа пострадавшей покрылась волдырями, а к врачам она попала после приземления.

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