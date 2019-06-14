Водную блокаду Крыма связали с экологической катастрофой для Украины

Водная блокада Крыма грозит Украине экологической катастрофой. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он рассказал, что приграничные к Крыму районы Херсонской области затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. «Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья — когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — пояснил Журавко.

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По его словам, если ситуацию не изменить, то в местных селах начнутся различные эпидемии, от кишечных болезней до холеры.

Северо-Крымский канал был построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Ранее канал обеспечивал полуострову 80-85 процентов объема забора воды. В апреле 2014 года после присоединения Крыма к России Украина перекрыла шлюзы.

В сентябре 2018 года представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Украина не допустит возобновления подачи воды на полуостров, поскольку «население в этой воде не нуждается».

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