Пойманного ФСБ украинского капитана отпустили на свободу

В Севастополе суд освободил капитана задержанного за незаконный промысел украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого. Об этом в пятницу, 14 июня, в пресс-службе суда сообщили РИА Новости.

В отношении Новицкого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с использованием служебного положения») УК РФ. Капитан приговорен к штрафу в размере 550 тысяч рублей, кроме того с него взыскано около 440 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением. Также отменена его подписка о невыезде.

30 октября 2018 года сообщалось, что семь моряков крымского рыболовецкого судна «Норд», шедшего под флагом России и задержанного в Азовском море украинскими пограничниками, обменяли на семь членов экипажа «ЯМК-0041».

4 мая 2018-го cотрудники Крымского пограничного управления ФСБ задержали рыболовецкое судно «ЯМК-0041» под флагом Украины, незаконно добывавшее камбалу западнее мыса Тарханкут в исключительной экономической зоне России. Были изъяты несколько километров сетей, пятерых членов экипажа доставили в Крым. Киев выразил категоричный протест и потребовал вернуть корабль.

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