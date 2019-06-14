Группа Little Big посвятила клип пьянству

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Музыкальная группа Little Big сняла клип на композицию Iʼm OK. Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Действия развиваются в баре, где участники группы Илья Прусикин и Софья Таюрская пытаются найти себе пару, при этом они много выпивают, танцуют, веселятся и стараются не влезть в драку. Над созданием клипа совместно работали режиссер Алина Пязок и солист Прусикин.

Ранее в июне в сети появилось видео на песню группы «Ленинград» i_$uss. После премьеры в Следственный комитет России поступила просьба проверить ролик на предмет оскорбления чувств верующих.

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