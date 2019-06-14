Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».

О распоряжении Колокольцева правоохранителей оповестили в среду, 12 июня. Информацию о снятии запрета изданию подтвердили в ведомстве.

В 2014 году сотрудникам МВД и других силовых ведомств запретили выезжать на отдых в 116 стран. Позднее их перечень корректировался, было разрешено посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу. Чтобы отправиться в не рекомендованное для посещения государство силовику необходимо обратиться с заявлением к своему руководителю, его заявление будет рассматривать комиссия, в которую входят его начальник, представители кадровой службы и управления собственной безопасности. Важным фактором для принятия решения является уровень допуска человека к гостайне.

В конце мая десантник подполковник Андрей Борисов получил выговор за неоднократный выезд за рубеж без разрешения и отстранен от работы с секретными документами. За четыре года он побывал в Эстонии, Таиланде, Египте, Камбодже, Греции и Финляндии.

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