Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне

Командующий ВДВ объявил строгий выговор заместителю командира по тылу 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ударного полка гвардии подполковнику Андрею Борисову, неоднократно выезжавшему из России без разрешения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, десантника также отстранили от работы со сведениями, касающимися гостайны, а военный прокурор вынес ему предостережение о недопустимости нарушения закона.

Борисов на протяжении четырех лет неоднократно выезжал в Эстонию, Таиланд, Египет, Камбоджу, Грецию и Финляндию. При этом в своих рапортах на отпуска он не указывал, что намерен выезжать за границу.

Согласно же ведомственным документам, в том числе приказу министра обороны Сергея Шойгу, секретоноситель вправе покидать родину только с разрешения командующего ВДВ.

В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны. Однако разбирательство не состоялось, потому что Борисов отозвал свою жалобу на руководство.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!