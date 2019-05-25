Силовые структуры
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Сборная России уступила Финляндии и лишилась финала чемпионата мира
С советских фильмов и классической литературы задумали снять возрастной ценз
Порошенко призвал Зеленского не заигрывать с Россией
Данилу Багрова заменили Черным Плащом на граффити со сценой из «Брата-2» 
Климкин оценил заявление России по украинским морякам
Российских проституток проверят
В США осудили моряка за попытку передать России «ядерные» секреты
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Соловьев встретился с противником храма в Екатеринбурге и показал ему «бесов»
Новости партнеров

Изувеченный после ракетно-бомбового удара спецназовец остался без выплат

Перейти в «Мою Ленту»

Прикубанский районный суд Краснодара отказал в выплате компенсации подполковнику спецназа «Вятич» внутренних войск МВД в запасе 52-летнему Олегу Лысых, ставшему инвалидом после ошибочного ракетно-бомбового удара военной авиации по своим в Дагестане в 1999 году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Офицер просил денежного возмещения вреда здоровью и морального вреда, причиненных вследствие ошибки должностных лиц.

В сентябре 1999 года капитан Лысых получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана. Он был в числе военнослужащих, участвовавших в бое за высоту 715,3, называемую также «Телевышкой». Тогда 15-й отряд спецназа «Вятич», находившийся под обстрелом боевиков, попал и под ракетно-бомбовый удар двух штурмовиков Су-25, и пяти вертолетов Ми-24.

В результате 33 военнослужащих погибли, 76 — были ранены.

За ошибочный авиаудар по своим под следствием оказался заместитель командующего объединенной группировки войск на Северном Кавказе генерал-майор Николай Черкашенко, который не обеспечил спецназ рабочими средствами связи, и пилоты Александр Склянкин и Александр Лобков. Их амнистировали к 55-летию победы в Великой Отечественной войне.
Потерпевшим по этому уголовному делу был признан подполковник спецназа.

Однако суд отказал в выплатах кавалеру двух орденов Мужества и обладателю множества других наград Лысых на основании результатов административного расследования, проведенного для страховых выплат пострадавшим, пояснила адвокат офицера. В документах указано, что военный получил увечья, попав под минометный огонь боевиков, а не обстрел военной авиации.

Отмечается, что в 2016 году Лысых удалось одержать победу в судах, и он в течение двух лет получал выплаты из бюджета — 98,6 тысячи рублей ежемесячно в счет возмещения вреда здоровью и утраченного заработка. Однако государственные органы оспорили это решение, и офицер перестал получать деньги.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Свои не платят
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Вдова погибшего в Сирии офицера засудила Минобороны за отказ платить ее семье
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0424 мая

«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»

Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
21:3024 мая

Российские полицейские попались на раскрытии подстроенных ими преступлений

20:5324 мая

Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников

20:3824 мая

У созданной российскими чиновниками ОПГ нашли имущество на 20 миллиардов рублей

Силовые структуры00:01 4 апреля

«Я был готов порвать ее на куски»

Маньяк убивал женщин за былые обиды. Сразу две страны отправили его в тюрьму до конца дней
17:12Сегодня

Арестован первый замглавы Балашихи

19:3024 мая

Отсидевший за убийство жены и тещи россиянин расправился с дочерью

19:1524 мая

Адвокат бывшего владельца банка открестился от показаний на полковника ФСБ

Силовые структуры00:0127 марта

«Они чувствовали себя как дома»

В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
09:42Сегодня

Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»

19:0124 мая

Награжденного за героизм российского полицейского заподозрили в пытках

17:5024 мая

Экстремистов осудили за нападение на приемную ФСБ

Россия
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Дрожь по телу и слезы»
БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников
Последствия землетрясения в Дагестане показали на видео
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
Россиянина поймали на краже 40 тонн воды из водоема
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Все материалы
Мир
«Ура, товарищи!»
Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
Трампу запретили строить стену на границе с Мексикой на бюджетные деньги
Тереза МэйТереза Мэй объявила об отставке
Она собиралась вывести Британию из ЕС, а в итоге ушла сама
В Италии захотели посадить украинского военного за гибель репортера в Донбассе
Трибунал ООН встал на сторону Украины в деле об инциденте в Керченском проливе
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Трамп раскрыл отношение к уходу Терезы Мэй
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Порошенко призвал Зеленского не заигрывать с Россией
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Климкин оценил заявление России по украинским морякам
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Тони Роббинса обвинили в расизме
В Германии раскрыли опасность «грязной» российской нефти
Уникальная BMW взлетела в цене на 800 процентов
Россияне массово променяли вино на пиво
Глава Сбербанка отчитался о «косяках»
Нефтяники ослушались правительство
Все материалы
Силовые структуры
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские попались на раскрытии подстроенных ими преступлений
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
У созданной российскими чиновниками ОПГ нашли имущество на 20 миллиардов рублей
Отсидевший за убийство жены и тещи россиянин расправился с дочерью
Все материалы
Наука и техника
Финальная битва
 
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Российский «Охотник» начал скакать
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Все материалы
Спорт
Серена УильямсВремя Серены
Уильямс и Надаль готовы творить историю: главные интриги «Ролан Гаррос-2019»
Медведева ответила на вопрос о предательстве Тутберидзе
Сборная России уступила Финляндии и лишилась финала чемпионата мира
Адвокат рассказала о физическом состоянии Кокорина
Гонщик погиб после столкновения с деревом
Несостоявшийся соперник Нурмагомедова назвал его «бумажным» чемпионом
Игрок сборной России Михаил ГригоренкоГудбай, Америка
Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал
Все материалы
Культура
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
Скромное обоняние буржуазии
Долги, аферы и запах бедности: корейский триллер «Паразиты» в Каннах
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
«Так обнажать свою жизнь перед камерой не собирался»
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Билан оценил шансы повторного участия в «Евровидении»
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Девушки рассказали о самых действенных способах отшивать парней
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Ургант посмеялся над повторным финалом детского «Голоса»
Соловьев встретился с противником храма в Екатеринбурге и показал ему «бесов»
Все материалы
Ценности
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Названа причина смерти модели на подиуме
Женщина испугалась слепоты и похудела на 48 килограммов
Названо лучшее время для покупки выпускного платья
Голая модель на улицах города вывела из себя евреев
Все материалы
Путешествия
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Первый российский круизный лайнер спустили на воду
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Пожилая пассажирка упала с трапа в российском аэропорту
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Кейт Миддлтон поцеловала королеву Великобритании и «нарушила» протокол
Девушка пыталась сделать снимок на фоне океана и погибла
14-летний вундеркинд получил две ученые степени
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Все материалы
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
Российский спорткар Marussia возродят в виде электрокара
В Мексике суперкары преступников продадут для помощи бедным
Все материалы
Дом
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Соседство с Ротшильдами оценили в миллиард рублей
Ипотечное жилье в Москве подорожало
Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов
Десятиметровый дом предложили в аренду в Москве
Все материалы