Изувеченный после ракетно-бомбового удара спецназовец остался без выплат

Прикубанский районный суд Краснодара отказал в выплате компенсации подполковнику спецназа «Вятич» внутренних войск МВД в запасе 52-летнему Олегу Лысых, ставшему инвалидом после ошибочного ракетно-бомбового удара военной авиации по своим в Дагестане в 1999 году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Офицер просил денежного возмещения вреда здоровью и морального вреда, причиненных вследствие ошибки должностных лиц.

В сентябре 1999 года капитан Лысых получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана. Он был в числе военнослужащих, участвовавших в бое за высоту 715,3, называемую также «Телевышкой». Тогда 15-й отряд спецназа «Вятич», находившийся под обстрелом боевиков, попал и под ракетно-бомбовый удар двух штурмовиков Су-25, и пяти вертолетов Ми-24.

В результате 33 военнослужащих погибли, 76 — были ранены.

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За ошибочный авиаудар по своим под следствием оказался заместитель командующего объединенной группировки войск на Северном Кавказе генерал-майор Николай Черкашенко, который не обеспечил спецназ рабочими средствами связи, и пилоты Александр Склянкин и Александр Лобков. Их амнистировали к 55-летию победы в Великой Отечественной войне.

Потерпевшим по этому уголовному делу был признан подполковник спецназа.

Однако суд отказал в выплатах кавалеру двух орденов Мужества и обладателю множества других наград Лысых на основании результатов административного расследования, проведенного для страховых выплат пострадавшим, пояснила адвокат офицера. В документах указано, что военный получил увечья, попав под минометный огонь боевиков, а не обстрел военной авиации.

Отмечается, что в 2016 году Лысых удалось одержать победу в судах, и он в течение двух лет получал выплаты из бюджета — 98,6 тысячи рублей ежемесячно в счет возмещения вреда здоровью и утраченного заработка. Однако государственные органы оспорили это решение, и офицер перестал получать деньги.

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