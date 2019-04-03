Вдова погибшего в Сирии офицера засудила Минобороны за отказ платить ее семье

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Сергей Петин

Вдове погибшего в авиакатастрофе офицера из Волгограда Елене Петиной пришлось добиваться права на получение повышенной пенсии для себя и несовершеннолетних детей через суд. Военкомат мотивировал отказ в выплате тем, что у капитана не было ветеранского удостоверения, сообщает «Коммерсантъ».

Муж женщины, офицер Сергей Петин, погиб в катастрофе военного самолета Ан-26 в аэропорту Хмеймим 7 марта 2018 года. Он был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» и орденом Мужества. Петина подала в суд на областной военкомат и потребовала признать ее погибшего мужа ветераном боевых действий, а также назначить ей и детям пенсию в связи с потерей кормильца. Вдова офицера также попросила суд взыскать с военкомата 24,8 тысячи рублей, которые она должна была получить, если бы ей своевременно назначили положенные льготы.

Военкомат области требовал отклонить иск, поскольку погибшему Петину удостоверение ветерана боевых действий не выдавалось. Представитель ведомства отметил, что для признания за членами семьи права на социальные выплаты «отсутствуют законные основания». При этом, по его словам, в личном деле военнослужащего действительно содержатся сведения о его службе в Сирии.

Судом было установлено, что право на статус ветерана закреплено за Петиным приказом командира его части в Сирии. Несмотря на то, что за соответствующими документами военнослужащие должны обращаться лично, требования вдовы удовлетворили в полном объеме. Суд признал, что Петин «не вернулся живым к месту дислокации своей воинской части в Волгограде», поэтому физически не мог получить удостоверение ветерана «по объективным, не зависящим от сторон обстоятельствам».

В феврале военкомат отказал в законных выплатах семье летчика Андрея Пыленка, также погибшего в Сирии. Его вдове Вере Пыленок пришлось судиться за 32-процентную надбавку к пенсии по потере кормильца, положенную ей и ее детям как семье ветерана. Этот статус у летчика был с 2009 года за спецоперации в Чечне и Таджикистане.

Социальные гарантии семьям погибших военнослужащих предусмотрены законами «О ветеранах» и «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу».

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