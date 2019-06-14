Россиянина обвинили в убийстве сорокалетней давности

В Ростовской области задержали фигуранта дела об убийстве, совершенном 40 лет назад. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

63-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту «е» статьи 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») УК РСФСР. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

По данным следствия, ночью 23 июля 1979 года мужчина проник на территорию сельскохозяйственного предприятия для хищения имущества. Там он нанес сторожу несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте.

Вскоре после этого личность подозреваемого была установлена, а сам он объявлен в розыск. Однако мужчина скрылся от следствия, покинув область и сменив документы. Длительное время он проживал в северных регионах страны.

7 июня сообщалось, что в Московской области полицейские задержали женщину, которая на протяжении 17 лет находилась в федеральном розыске. По данным следствия, она продала на территории Ставропольского края три отрезка полимерной пленки, пропитанной опием.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!