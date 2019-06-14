Власти высказались по поводу отчета о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по катастрофе пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая этого года, подтвердил штатную работу систем лайнера. Таким мнением поделился глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС в пятницу, 14 июня.

«Что касается техники, системы работали штатно, за исключением момента, когда попала молния», — пояснил он и добавил, что впоследствии техническое состояние воздушного судна все же позволяло пилотам продолжить полет либо выработать топливо, несмотря на отключение автоматики, однако командир принял решение совершить посадку.

При этом, по его словам, также в штатном режиме проходила посадка. «Самолет рассчитан на нагрузку в 3,7 g. Касание произошло с нагрузкой 2,5 g, второе касание было выше нормы, но и третья была фатальная», — заключил Мантуров.

Глава Минпромторга уточнил, что расследование обстоятельств катастрофы будет продолжаться.

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Ранее стало известно о том, что командир сгоревшего SSJ-100 оценивал сложившуюся ситуацию как штатную, несмотря на потерю автоматического управления и проблемы со связью. Отмечается, что диспетчер дал пилоту указание снижать высоту и разворачиваться, а также поинтересовался, не нужна ли ему помощь. «Экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно"», — говорится в отчете.

Кроме того, в документе сказано, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было. Отчет был принят 4 июня технической комиссией, в состав которой входят специалисты МАК, Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолетов Сухого».

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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