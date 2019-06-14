Командир сгоревшего SSJ-100 ответил на предложение помощи словами «все нормально»

Командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, оценивал ситуацию как штатную, несмотря на потерю автоматического управления и проблемы со связью. Об этом говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованном на сайте организации в пятницу, 14 июня.

Согласно документу, спустя некоторое время после вылета пилот сообщил старшему бортпроводнику, что лайнер возвращается в аэропорт вылета. «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — добавил он.

Отмечается, что диспетчер дал командиру воздушного судна указание снижать высоту и разворачиваться, а также поинтересовался, не нужна ли ему помощь. «Экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно"», — говорится в отчете. При этом на следующий уточняющий запрос пилот уточнил, что у судна появились проблемы с автоматикой и связью.

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Ранее из отчета стало также известно, что после попадания в SSJ-100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Кроме того, в документе сказано, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было.

Отчет был принят 4 июня технической комиссией, в состав которой входят специалисты МАК, Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолетов Сухого».

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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