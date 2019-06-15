Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам американского лидера, в настоящее время экономика США устанавливает рекорды и может развиваться и дальше. «Однако, если кто-то, кроме меня, возьмет верх в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не было!» — подчеркнул он.

В конце мая стало известно, что Соединенные Штаты уступили звание самой конкурентоспособной экономики мира Сингапуру, продержавшись на первом месте всего год. По словам авторов рейтинга швейцарской бизнес-школы IMD, основными причинами, по которым американская экономика так быстро перестала быть самой конкурентоспособной в мире, заключаются в росте цен на топливо, ослаблении высокотехнологичного экспорта и колебании курса доллара.

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