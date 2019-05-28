США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

Соединенные Штаты уступили звание самой конкурентоспособной экономики мира Сингапуру, согласно рейтингу швейцарской бизнес-школы IMD.

США спустились на третью строчку, продержавшись на первой позиции один год. По словам авторов рейтинга, основными причинами, по которым американская экономика так быстро перестала быть самой конкурентоспособной в мире, заключаются в росте цен на топливо, ослаблении высокотехнологичного экспорта и колебании курса доллара.

В десятку самых конкурентоспособных экономик попали Гонконг, Швейцария, ОАЭ, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Россия расположилась на 45-й строчке в списке.

Согласно рейтингу, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ), в 2018 году Россия заняла 43-е место, а на первой позиции оказались США.

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