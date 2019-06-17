Минэкономразвития усилили «тяжелой артиллерией»

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.

«Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!» — подписал глава ведомства свое селфи с Бабичем.

Распоряжение о назначении подписал 15 июня премьер-министр Дмитрий Медведев. По данным принадлежащего Григорию Березкину агентства РБК, бывший посол будет курировать взаимодействие со странами СНГ.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на посту замминистра экономического развития Бабич продолжит заниматься развитием различных интеграционных процессов.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию в Минске с августа прошлого года. В конце апреля президент Владимир Путин освободил его от занимаемой должности и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.

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