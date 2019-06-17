Раскрыты задачи Бабича на новом месте работы

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич на посту замминистра экономического развития продолжит заниматься развитием различных интеграционных процессов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 17 июня.

Песков также выразил уверенность в том, что у Бабича будет и много других обязанностей.

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Ранее в понедельник стало известно, что Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития. По данным РБК, он будет курировать взаимодействие с СНГ.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию в Минске с августа прошлого года.

В конце апреля глава государства освободил его от занимаемой должности и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева. Бабич неоднократно вызывал недовольство белорусской стороны, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил его в искажении данных относительно стоимости совместного с Москвой проекта АЭС.

Между тем в Кремле остались довольны работой Бабича.

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