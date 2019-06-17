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Мошенник притворялся Джорджем Клуни и был арестован

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Итальянец, который от имени голливудского актера Джорджа Клуни убеждал предпринимателей вложить средства в фиктивный модный бренд, арестован после нескольких лет бегства. Об этом сообщает BBC News.

В 2010 году Джордж Клуни подал в суд на 58-летнего Франческо Галделли и его напарника 45-летнего Ваню Гоффи, заявив, что они обманным путем зарабатывали на его имени. Испугавшись ареста, мошенники бежали из своей страны и несколько лет скрывались в Таиланде. Там мужчины зарабатывали на жизнь онлайн-продажей поддельных часов Rolex.

Интерпол объявил их в розыск в 2013 году. Через год Галделли арестовали, однако во время суда ему удалось сбежать. В воскресенье, 16 июня, Управление по борьбе с преступностью Таиланда сообщило о новом аресте итальянцев. Их задержали в ходе совместной операции властей Таиланда и Италии на окраине города Паттайя.

Во время допроса Галделли признал вину. Перед началом процедуры выдачи преступников властям Италии им будет предъявлено обвинение в просрочке виз.

В августе 2018 года стало известно, что американский спортивный бренд Nike использует частных детективов для борьбы с продавцами контрафакта. Это выяснилось после того, как отдел полиции Нью-Йорка опубликовал отчет о раскрытии сети торговцев поддельными кроссовками марки. В нем говорится, что информацию о преступниках полицейские получили от частного бюро расследований, «связанного с компанией Nike». Злоумышленники ввозили обувь из Китая, а затем уже в Нью-Йорке пришивали к ней логотипы.

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