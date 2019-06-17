Noize MC и Дельфин выступят на фестивале «Летчик. Дача. Лето»

С 9 по 11 августа московский клуб «Китайский Летчик Джао Да» отпразднует свое 20-летие проведением фестиваля «Летчик. Дача. Лето». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет в городе Переславль-Залесский Ярославской области. На фестивале выступят Noize MC, Пелагея, Антоха MC, Дельфин, Найк Борзов, Tequilajazzz, Zdob si Zdub и многие другие.

Для проживания гостей на территории девяти гектаров обустроены места для палаток, а также установлены юрты и домики. Организаторы обещают обширную развлекательную программу для детей.

На фестивале для влюбленных пар будет работать выездной ЗАГС под открытым небом. Также на площадке установлен настоящий самолет АН-2 и расположено множество развлекательных зон.

Приобрести билеты можно на сайте.

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