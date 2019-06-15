В Подмосковье прошел первый пляжный фестиваль «Сенеж – берег солнца»

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла первый пляжный фестиваль «Сенеж — берег солнца» в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Набережная озера Сенеж превратилась в масштабную развлекательную площадку: на обновленном городском пляже с белым кварцевым песком и зоной бассейнов прошли соревнования по пляжному волейболу и петанку, экстремальное силовое шоу Михаила Савина. Известный шеф-повар и телеведущий Григорий Мосин приготовил для публики 15-килограммовый бутерброд.

Прямо на воде была установлена сцена, где выступил джаз-бэнд «Фонограф» Сергея Жилина.

Виртуозова напомнила, что в рамках программы «Лето в Подмосковье» уже в ближайшее время пройдет много мероприятий, ставших традиционными: Международный фестиваль Чайковского в Клину, Фестиваль «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана, Велопробег в Коломне, Сырный фестиваль в Истре, «День варенья» в Пушкинском районе.

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