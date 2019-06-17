Экс-глава Свердловской железной дороги покончил с собой после домашнего ареста

Бывший глава Свердловской железной дороги (СЖД) Алексей Миронов, подозреваемый во взятке, покончил с собой. Об этом в понедельник, 17 июня, источник в окружении погибшего сообщил источник Znak.com.

Он отметил, что накануне общался с Мироновым и тот находился в тяжелом эмоциональном состоянии.

В свою очередь, как отмечает РЕН ТВ, в пресс-службе СЖД уже подтвердили гибель Миронова. По данным издания, пять дней назад, 12 июня, Миронова отпустили из-под домашнего ареста. Сумма залога составила пять миллионов рублей.

О задержании подозреваемого сообщалось 14 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил взятку, размер которой, по некоторым данным, составил 700 тысяч рублей.

Дело в отношении Миронова было возбуждено по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере».

Миронов возглавлял Свердловскую железную дорогу с 2011 года. Она включает в себя часть железнодорожной сети России, пролегающей по территории Урала и Западной Сибири.

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