В «Реале» началась забастовка

Четыре игрока мадридского «Реала» отказались уходить, несмотря на желание клуба продать их. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в Мадриде рассматривают возможность расставания сразу с 10 футболистами, однако Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос, входящие в этот список, уже сообщили руководству о том, что не собираются покидать «Реал». При этом игроки готовы не получать достаточно игрового времени в сезоне-2019/2020.

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Отмечается, что «королевскому клубу» необходимо продать кого-то из футболистов, чтобы выполнить условия финансового фейр-плей. Этим летом «Реал» уже потратил на новичков более 300 миллионов евро.

В частности, в клуб пришли полузащитник Эден Азар, за которого «Реал» заплатил около 100 миллионов евро, и форвард Лука Йович — на него было потрачено около 70 миллионов.

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