Арестованы еще 13 участников массовой драки в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу еще 13 фигурантов уголовного дела о массовой драке между жителями села Чемодановка и цыганами, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Сергея Маслова.

«Суд рассмотрел ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее 18 июня сообщалось об аресте 15 участников конфликта в Чемодановке. Они будут содержаться под стражей в течение двух месяцев.

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По словам главы сельсовета Сергея Фадеева, 17 июня все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село. Он отметил, что цыгане уехали добровольно. В правительстве региона сообщили, что в целом ситуация стабилизировалась. Для обеспечения безопасности работать в селе остались 20 правоохранителей, остальные вернулись в пункт постоянной дислокации и прекратили патрулировать улицы.

Массовая драка в селе под Пензой произошла 14 июня. Один человек получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще двое пострадали и были госпитализированы. Было задержано 174 человека. Расследуется дело об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

По одной из версий, конфликт произошел из-за недовольства поведением цыган, которые якобы приставали к несовершеннолетним девушкам либо пытались изнасиловать одну из них. По другой версии, все началось из-за ссоры детей около местного пруда.

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