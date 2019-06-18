Актер из «Воздушной тюрьмы» разозлил подписчиков антисемитским твитом

Актера Джона Кьюсака записали в ряды антисемитов из-за опубликованной в Twitter картинки. Об этом сообщает издание The Independent.

Артист выложил изображение, на котором рука со Звездой Давида сверху прижимает толпу людей. Подпись на нем гласит: «Чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, кого вам не позволено критиковать». Отмечается, что цитата принадлежит неонацисту Кевину Альфреду Строму. От себя Кьюсак дописал: «Следуйте за деньгами».

Пост вызвал возмущение в соцсетях, а самого автора признали антисемитом. Через какое-то время публикация исчезла из аккаунта знаменитости. «Бот провел меня. Я думал, что поддерживаю пропалестинский ретвит из предыдущего поста. Это появилось из другого источника», — написал Кьюсак.

При этом, несмотря на извинения за публикацию твита, актер продолжал отстаивать свою позицию в комментариях. На вопрос одного из пользователей о том, зачем он выложил картину, артист ответил: «Вы думаете, что Израиль не совершает злодеяний против палестинцев? На какой планете вы живете?»

Джон Кьюсак — американский актер, продюсер и сценарист. Он известен по таким фильмам, как «Интуиция», «Воздушная тюрьма», «Вердикт за деньги», «Убийство в Гросс-Пойнте», «Машина времени в джакузи» и «Ворон».

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