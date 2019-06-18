Древние люди в Австралии оказались технологически развитыми

Ученые определили размер самой первой популяции людей в Австралии, который был нужен для ее выживания и процветания. Согласно выводам специалистов, для формирования жизнеспособного населения требовалось более тысячи человек. Однако первые поселенцы не случайно оказались на новом континенте, а планировали его освоение и были технологически к этому подготовлены. Об этом сообщает издание Science Alert.

Предки аборигенов островов Торессова пролива и меланезийцев прибыли в Австралию в ходе организованной и технологически продвинутой миграции. Тогда, благодаря низкому уровню моря, все еще существовал древний суперконтинент, называемый Сахулом и объединяющий Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. Сухопутные «мосты» между материком и островами просуществовали до конца последнего межледниковья 10-12 тысяч лет назад.

Люди прибыли в Австралию, как минимум, 50 тысяч лет назад. Они пришли на континент с островов на северо-западе, то есть из Индонезии и Восточного Тимора. Согласно результатам математического моделирования, путь с наибольшей вероятностью пролегал через острова Манголе, Буру и Серам к полуострову Чендравасих (Новая Гвинея). Однако был возможен и южный маршрут: через Алор и Тимор до ныне затонувшего шельфа Сахула (у территории современного округа Кимберли на западе материка).

Вне зависимости от маршрута на Сахул должно было прибыть не менее 1300 человек, иначе бы популяция не выжила. Возможно и то, что люди в течение 700 лет переселялись волнами, каждая из которых включала 130 человек. В любом случае миграция должна быть целенаправленной. Таким образом, первые переселенцы должны были обладать сложными техническими знаниями для строительства судов и навигации.

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