Найдены древние артефакты со следами наркотиков

Международная группа ученых из Китая, Германии и Австралии выяснили, что люди, проживавшие в Центральной Азии 2500 лет назад, употребляли каннабис в ритуальных целях. Это самое древнее свидетельство использования тетрагидроканнабинола (ТГК) как психоактивного вещества. Об этом сообщает издание Science Alert.

Следы ТГК были обнаружены в Джирзанкальском захоронении (Jirzankal Cemetery) на Памирском плато. Археологи нашли в могилах 10 деревянных жаровней с покрытыми сажей камнями. Анализ следов органического материала выявил биомаркеры конопли на внутренней поверхности углублений, куда помещались раскаленные камни. При этом концентрация ТГК была выше, чем обычно наблюдается у диких растений.

Вероятно, жители Джирзанкала намеренно искали растения с повышенным уровнем тетрагидроканнабинола или сами культивировали их. Как итог, в Центральной Азии впервые начали использовать каннабис в качестве психоактивного вещества, после чего это практика распространилась по всему Северному полушарию.

Известно, что каннабис выращивался более шести тысяч лет назад, однако в то время его применяли в качестве масличной и прядильной культуры.

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