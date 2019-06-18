Ситуацию со знаками на границе Дагестана и Чечни сочли провокацией

Власти Чечни и Дагестана сочли провокацией ситуацию с дорожными указателями на административной границе, целью которой было ухудшить отношения между республиками. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает ТАСС.

«Мы (на встрече на административной границе с участием представителей руководства Чечни и Дагестана — прим. "Ленты.ру") обсудили ситуацию и пришли к обоюдному мнению, что дорожные указатели действительно установлены на территории Чеченской Республики», — заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

По его словам, инициатива по уточнению административной границы между кавказскими республиками исходила от властей Дагестана, однако после того, как согласие чеченской стороны было получено, работа приостановилась. Он призвал Махачкалу провести работу с населением, чтобы избежать недоразумений в дальнейшем.

«Глава Чеченской Республики дал четкую установку — не предъявлять соседям претензий, избегать спорных ситуаций и там, где это возможно, идти на компромисс. Мы так и действуем», — подчеркнул спикер чеченского парламента.

Ранее во вторник сообщалось, что в полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни. Согласно первоначальному плану, они должны были завершиться к 15 декабря 2019 года.

Пограничный вопрос стал причиной осложнения отношений между двумя республиками после инцидента со сносом знака с надписью «Чеченская Республика. Шелковский р-н», который произошел 10 июня. По словам жителей Дагестана, новый указатель появился на территории города Кизляр. Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.

11 июня глава Дагестана Владимир Васильев, комментируя инцидент, заявил, что некоторые жители сочли действия Чечни наступлением на территориальные интересы. «Этого нет и не будет», — добавил он.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации. Он заверил, что осуществляет тщательный контроль за публикациями в сети и посоветовал пользователям не размещать оскорбительные комментарии. Политик отметил, что будет защищать территорию региона и свой народ, «чего бы это ни стоило». Кадыров также поблагодарил Владимира Васильева за его подход к ситуации и порекомендовал дагестанцам к нему прислушаться.

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