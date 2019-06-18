Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами

Большинство россиянок (71 процент) верят в способность мужчин ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы на сайте организации во вторник, 18 июня.

Среди респондентов обоих полов этот показатель составил 70 процентов, а среди молодежи от 18 до 24-х лет — 90 процентов. При этом 58 процентов участников исследования не считают нормальной ситуацию, когда после рождения ребенка отец ухаживает за новорожденным, а мать выходит на работу. Чаще так думают мужчины (62 процента).

Отмечается, что на практике семьи с нетрадиционным распределением ролей родителей встречаются редко. Лишь у 10 процентов опрошенных есть подобные знакомые. Большинство россиян, как правило, не знают таких людей (65 процентов).

В вопросе, кому брать отпуск по уходу за ребенком, 63 процента женщин высказались против того, чтобы в декрет уходил мужчина. Среди мужчин с ними согласны 55 процентов, а 42 процента, напротив, согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены.

Около половины опрошенных (48 процентов) согласны с тем, что основным добытчиком средств к существованию в семье должен быть мужчина. 47 процентов, напротив, не считают эту роль для отца важнее роли воспитателя собственных детей. Также около половины опрошенных (47 процентов) считает, что отношения между отцами и детьми стали более доверительными, чем это было 50 лет назад.

Респонденты назвали наиболее важной роль отца при воспитании в ребенке следующих качеств: уважение к женщине (33 процента), ответственность и умение держать слово (27), мужество и отвага (24), трудолюбие (20). В случае конфликтов между супругами большинство участников опроса считают недопустимым ограничение общения между ребенком и отцом (90 процентов).

Кроме того, 62 процента респондентов считают, что СМИ не способствуют развитию ответственного отношения молодежи к отцовству.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет. Максимальный размер погрешности исследования не превышает 2,5 процента.

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