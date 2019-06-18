Отец-мусульманин сшил дочери платье на выпускной и прославился

Отец-мусульманин изготовил платье для своей дочери на выпускной вечер и получил известность в сети. Об этом сообщает Metro.

Абдулай Гуэй (Abdoulaye Gueye) из Нью-Йорка — портной и часто шьет наряды для своих дочерей Пенды и Рамы. Так, на праздник Гуэй подарил Пенде лиловое переливающееся платье в пол, которое, по данным издания, и привлекло внимание пользователей Facebook. В тот вечер девушка подобрала к нему хиджаб в тон.

«Мне очень понравилось в нем ходить. С ним не было никаких проблем, оно удобное и хорошо тянется. Сейчас он [отец] работает над нарядом для официальной части», — рассказала Пенда и отметила, что это будет белый костюм.

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Более того, Гуэй сшил платья и для некоторых подруг дочери. «Это не отнимает у него много времени. Ты просто говоришь дату, и платье будет готово в срок. Он также приглашает клиентов на примерку, чтобы быть уверенным, что они довольны работой», — заключила выпускница.

В мае спортивный хиджаб Pro Hijab, изготовленный американским брендом Nike, впервые стал одной из самых популярных вещей в мире. Мусульманский головной убор занял седьмое место в рейтинге самых модных вещей, составленном аналитической платформой Lyst.

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