В России запретили еще одно средство от кашля

С российского рынка вслед за «Эреспалом» вскоре исчезнет лекарственный сироп «Сиресп», в состав которого входит фенспирид — то же вещество, что присутствовало в других недавно снятых с продажи средств от кашля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Решение об изъятии препарата приняла польская компания-производитель «Медана Фарма». Об этом в ведомстве стало известно из письма российской фармацевтической фирмы «Акрихин», в котором говорилось о «неблагоприятном соотношении "польза-риск" при применении данного препарата». Речь идет о способности активного вещества вызывать нарушения сердечного ритма.

В продаже еще остаются три схожих препарата: «Фенспирид» и «Феспален» компании «Озон», «Эладон» от «Вертекс». С марта их не поставляют в страну, аптеки распродают остатки.

Препараты с содержанием фенспирида начали изымать с прилавков в России в феврале. Сначала стало известно о прекращении продаж таблеток и сиропа «Эреспал», позднее — его аналогов «Эпистат» и «Эриспирус». Решение также принимали производители после того, как во французском Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья впервые заявили о потенциальной опасности вещества.

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