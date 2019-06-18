«МегаФон. Поиск» поможет найти пропавших людей

«МегаФон» запустил специальную платформу для поиска пропавших детей и взрослых с использованием технологии анализа «больших данных» — «МегаФон. Поиск», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора. Платформа сокращает время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут.

В пресс-службе оператора отмечают, что система «МегаФон. Поиск» с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находится в момент пропажи человека и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом. Как рассказал генеральный директор компании Геворк Вермишян, система была разработана и протестирована совместно с МВД и поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» в марте 2019 года.

По его словам, в ходе тестирования «МегаФон. Поиск» помог найти более 60 человек. Пилотный проект прошел совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр поиска пропавших людей» с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам «МегаФона», давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Уже во время пилотного тестирования первоначальные границы рассылки были расширены: помимо Московской области смс стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях.

«Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска — время. Новый сервис «МегаФон.Поиск» позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями», — подчеркнул Геворк Вермишян.

«"МегаФон. Поиск" — это новое слово в технологиях поиска», —отметил в свою очередь координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов. «Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании "МегаФон" за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку», — отметил он.

Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании — 2000, минимальное количество — 33, а максимальное — 3209. Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) приблизительно 2 минуты.